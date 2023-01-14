"Пенсіонери" очікують, що вінгер Шахтаря Михайло Мудрик якнайшвидше приєднається до тренувального процесу після трансферу.

Челсі узгодив з Шахтарем трансфер Мудрика – сторони зійшлися на сумі у 70 мільйонів євро фіксованих+40 мільйонів бонусами. Сам Мудрик отримає контракт на 7 років.

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Перехід Михайла має завершитись на цих вихідних. Як повідомляє місцевий журналіст, вже у вівторок Мудрик проведе своє перше тренування у складі Челсі, а медогляд пройде завтра або в понеділок.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

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