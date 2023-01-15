Михайло Мудрик, який нині перебуває в Лондоні, завершує медичне обстеження в Челсі, повідомляє Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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"Сині" планують підписати з Шахтарем необхідні папери вже впродовж найближчих декількох годин. Контракт Мудрика діятиме до червня 2030 року – це допоможе клубу дотримуватися фінансового "фейр-плей" та амортизації.

Нагадаємо, напередодні Челсі неочікувано знову вступив у переговори щодо Мудрика і перебив пропозицію Арсенала (70 млн євро + 20 млн бонусів), збільшившии суму додаткових виплат до 40 мільйонів. Як наслідок, і футболіста, і Шахтар влаштували запропоновані Челсі умови.

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