ПСЖ представив третій варіант форми на сезон. Дизайн розроблений спільно з Nike. Парижани зіграють в ній вже цього вікенду проти Бреста.

Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/23 – шана історії та дизайн у стилі мілітарі

Резервна форма складається з білої футболки, білих шортів і білих гетрів. На футболці також є вертикальна синя смуга, обрамлена червоним кольором. На рукавах помітні букви GOAT, які означають "найвеличніший в історії" та часто вживаються щодо Мессі.

Лео разом з Неймаром і Мбаппе знялися у пафосному презентаційному ролику. ПСЖ наголошує, що екіпірування виготовлене з поліестеру, який створили з перероблених пластикових пляшок.