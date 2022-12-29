"Збори розпочнуться 10 січня й завершаться 9 лютого. Між цими датами, може, десь три дні перерви буде. Планується 6 спарингів. Наше завдання сьогодні – повернути на належний рівень хлопців, які були травмованими.

"Складно було гарантувати успіх на 100 відсотків": Палкін оцінив роботу Йовічевіча у Шахтарі

Той-таки Траоре не показував себе на всі 100%. Гадаю, те, що він демонстрував у першій частині сезону, – це 30-40% його можливостей. Він мав велику травму, довго не грав. І я його десь розумію, адже це єдиний іноземний футболіст, який залишився після початку війни, він відчував певний тиск. Ми навіть обговорювали такий варіант, що він тренуватиметься за кордоном, а до нас приїздитиме на ігри. Потім він зрозумів, що це фізично неможливо.

Це все збирається і виливається в результат. Тому сподіваюся, що це все піде. Наразі вже всі розуміють, яка ситуація, бачать, що логістика працює – наші переїзди з України до інших країн на турніри. Тобто ми доріжку вже протоптали, а тепер можна зосередитись на результаті й підготуватися до першої гри з Ренном", – цитує Палкіна сайт Шахтаря.

Нагадаємо, донецький колектив планував благодійне турне по США. Попри попередні домовленості поєдинків з американськими командами не буде.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?