"Коли ми ухвалювали рішення щодо тренерського штабу, то розуміли: у тій ситуації, у якій ми перебували, складно було гарантувати успіх на 100 відсотків. Тому були сумніви щодо багатьох напрямів. Проте було ухвалено рішення, й ці рішення нам сьогодні говорять про те, що це було правильно, що та дорога, той шлях, який ми вибрали, був правильним.

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І Йовічевіч, і його команда показали себе чудово. У той момент, коли тобі потрібно переключити футболістів з воєнних буднів, із того, що відбувається в країні, на футбол, на результат – ось тут і спрацювало те, що Ігор є дуже сильним мотиватором. І він зміг достукатись до самих глибин футболіста й змусити його десь переступити через себе, показати футбол, якого до цього він не показував узагалі. Ось у цьому і є головна фішка, найважливіший результат, якого він досягнув.

Він настільки сильний мотиватор, що згуртував команду. Я ж багатьох футболістів добре знаю і на полі, і поза полем, і розумію, що до декого дуже складно взагалі достукатись. До Йовічевіча це не вдавалося нікому, а він зробив. Я просто бачив реакцію цих хлопців стосовно нього, тренерського штабу – і мене все дуже дивувало. І потім, коли ти вже все це складаєш, то розумієш, що тренер створив команду. У тебе може бути багато індивідуально сильних футболістів, зірок, а він зробив команду-зірку, де один за всіх і всі за одного. Це те, що він зробив у потрібний момент часу: саме тоді було важливо команду, яку ми щойно зібрали, на колінах зліпили, об’єднати в одне ціле. І частина сезону нам знадобилася саме на цю роботу. Наступний етап – буде вже вдосконалення футбольних принципів, які здійснюються на самому полі. Це вже інший етап, і оцінюватимемо ми його, можливо, з іншого боку", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок.

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