"Сборы начнутся 10 января и завершfтся 9 февраля. Между этими датами, может, где-то три дня перерыва будет. Планируется 6 спаррингов. Наша задача сегодня – вернуть на должный уровень травмированных ребят.

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Тот же Траоре не показывал себя на все 100%. Думаю, то, что он демонстрировал в первой части сезона – это 30-40% его возможностей. У него была большая травма, долго не играл. И я его где-то понимаю, ведь это единственный иностранный футболист, оставшийся после начала войны, он ощущал определенное давление. Мы даже обсуждали такой вариант, что он будет тренироваться за границей, а к нам приезжать на игры. Затем он понял, что это физически невозможно.

Это все собирается и выливается в итог. Потому надеюсь, что это все уйдет. Уже все понимают, какая ситуация, видят, что логистика работает – наши переезды из Украины в другие страны на турниры. То есть мы дорожку уже протоптали, а теперь можно сосредоточиться на результате и подготовиться к первой игре с Ренном", – цитирует Палкина сайт Шахтера .

Напомним, донецкий коллектив планировал благотворительное турне по США. Несмотря на предварительные договоренности, поединков с американскими командами не будет.

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