Донецький клуб в екстреному порядку відкликав з команди Остапа Маркевича свого футболіста, аби дозаявити його на чемпіонат України.

Донецький Шахтар повернув з оренди свого півзахисника Кліма Приходька, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

20-річний футболіст лише на початку липня перейшов до Маріуполя – його угода була розрахована терміном на 1 рік. Однак, сьогодні Приходько з'явився в заявці Шахтаря на сезон на сайті української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Клім – вихованець академії Динамо. 31 грудня 2017 року він на правах вільного агента перейшов у Шахтар. Минулий сезон провів в оренді у Ворсклі, за яку зіграв 2 поєдинки у складі молодіжної команди та відзначився одним голом.

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