Донецкий клуб в экстренном порядке отозвал из команды Остапа Маркевича своего футболиста, чтобы дозаявить его на чемпионат Украины.

Донецкий Шахтер вернул из аренды своего полузащитника Клима Приходько, сообщает официальный сайт УПЛ.

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20-летний футболист только в начале июля перешел в Мариуполь – его соглашение было рассчитано сроком на 1 год. Однако, сегодня Приходько появился в заявке Шахтера на сезон на сайте украинской Премьер-лиги.

Напомним, Клим – воспитанник академии Динамо. 31 декабря 2017 года он на правах свободного агента перешел в Шахтер. Прошлый сезон провел в аренде в Ворскле, за которую сыграл 2 поединка в составе молодежной команды и отметился одним голом.

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