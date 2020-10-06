Донецький клуб подав до УЄФА офіційну заявку перед стартом у найпрестижнішому євротурнірі.

Як відомо, вже 21 жовтня Шахтар стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів у групі В. Першим суперником "гірників" у Мадриді стане місцевий Реал. Керівництво донецького клубу на своєму офіційному сайті оголосилу заявку на євротурнір.

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За списками А і Б заявлено 29 футболістів.

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 54. Євген Гриценко, 81. Анатолій Трубін.

Захисники: 2. Додо, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Віктор Корнієнко, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 49. Вітао, 77. Валерій Бондар.

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентінью, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркос Робсон Сіпріано, 50. Сергій Болбат, 61. Георгій Судаков, 70. Євген Коноплянка, 99. Фернандо.

Нападник: 10. Жуніор Мораєс.

Нагадаємо, окрім Реала за вихід з групи Шахтар побореться з міланським Інтером та менхенгладбахською Борусією.

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