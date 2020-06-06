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ШАХТАР - ДЕСНА ДИНАМО БАВАРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар повернув на НСК Олімпійський плакати Динамо, які були зняті перед Класичним

20:13 83 Читать на русском
Шахтар повернув на НСК Олімпійський плакати Динамо, які були зняті перед Класичним
Шахтар повернув постери Динамо / ФК Шахтар

Історичні постери "біло-синіх" знову прикрашають головну спортивну арену України.

Як відомо, перед матчем 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо "гірники", які були номінальними господарями поєдинку, прибрали з НСК Олімпійський символіку киян. Зокрема, зникли фото гравців Динамо, історичні постери тощо.

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Перед поєдинком Шахтар – Десна, який теж проходив на НСК Олімпійський, всі елементи, що стосуються Динамо, були повернуті. Також Шахтар вивісив на НСК Олімпійський великий прапор України.

Зауважимо, що для дострокового завоювання чемпіонського титулу Шахтарю потрібно виграти ще 2 гри в УПЛ. Очікується, що всі домашні поєдинки поточного сезону підопічні Луїша Каштру теж гратимуть на НСК Олімпійський.

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