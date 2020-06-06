toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДЕСНА ДИНАМО КИЕВ БАВАРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер вернул на НСК Олимпийский плакаты Динамо, которые были сняты перед Классическим

20:13 109 Читати українською
Шахтер вернул на НСК Олимпийский плакаты Динамо, которые были сняты перед Классическим
Шахтер вернул постеры Динамо / ФК Шахтер

Исторические постеры "бело-синих" вновь украшают главную спортивную арену Украины.

Как известно, перед матчем 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо "горняки", которые были номинальными хозяевами поединка, убрали с НСК Олимпийский символику киевлян. В частности, исчезли фото игроков Динамо, исторические постеры и прочее.

Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

Перед поединком Шахтер – Десна, который также проходил на НСК Олимпийский, все элементы, касающиеся Динамо, были возвращены. Также Шахтер вывесил на НСК Олимпийский большой флаг Украины.

Заметим, что для досрочного завоевания чемпионского титула Шахтеру нужно выиграть еще 2 игры в УПЛ. Ожидается, что все домашние поединки текущего сезона подопечные Луиша Каштру тоже будут играть на НСК Олимпийский.

"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау

blog_ava
Главные новости футбола 5 мая: Шевченко определился с дальнейшей карьерой, новый контракт для Месси
07:00
649
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
55
мин
Динамо Киев
17:00
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук