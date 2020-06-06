Шахтер вернул на НСК Олимпийский плакаты Динамо, которые были сняты перед Классическим

Исторические постеры "бело-синих" вновь украшают главную спортивную арену Украины.

Как известно, перед матчем 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо "горняки", которые были номинальными хозяевами поединка, убрали с НСК Олимпийский символику киевлян. В частности, исчезли фото игроков Динамо, исторические постеры и прочее.

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Перед поединком Шахтер – Десна, который также проходил на НСК Олимпийский, все элементы, касающиеся Динамо, были возвращены. Также Шахтер вывесил на НСК Олимпийский большой флаг Украины.

Заметим, что для досрочного завоевания чемпионского титула Шахтеру нужно выиграть еще 2 игры в УПЛ. Ожидается, что все домашние поединки текущего сезона подопечные Луиша Каштру тоже будут играть на НСК Олимпийский.

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