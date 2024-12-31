Півзахисник Корінтіанса Майкон, права на якого належать Шахтарю, не поспішає повертатись до України.

Шахтар все ж погодив із Корінтіансом чергову оренду Майкона, повідомляє Globo Esporte.

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Хавбек проведе у Бразилії весь наступний рік, а Корінтіанс має заплатити "гірникам" за оренду. Сума виплати не розкривається. Додамо, що попередня оренда Майкона обійшлась бразильському клубу в 500 тисяч євро.

Цікаво, що раніше Шахтар категорично відхиляв варіант з орендою, наполягаючи на повноцінному трансфері бразильця. Корінтіанс запропонував обмін гравцями та був готовий відпустити до України півзахисника Роні, але його кандидатура не зацікавила "гірників".

У минулому сезоні чемпіонату Бразилії Майкон провів за Корінтіанс 58 матчів, у яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

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