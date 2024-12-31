Полузащитник Коринтианса Майкон, права на которого принадлежат Шахтеру, не спешит возвращаться в Украину.

Шахтер все же согласовал с Коринтиансом очередную аренду Майкона, сообщает Globo Esporte.

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Хавбек проведет в Бразилии весь следующий год, а Коринтианс должен заплатить "горнякам" за аренду. Сумма выплаты не раскрывается. Добавим, что предыдущая аренда Майкона обошлась бразильскому клубу в 500 тысяч евро.

Интересно, что ранее Шахтер категорически отклонял вариант с арендой, настаивая на полноценном трансфере бразильца. Коринтианс предложил обмен игроками и был готов отпустить в Украину полузащитника Рони, но его кандидатура не заинтересовала "горняков".

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Майкон провел за Коринтианс 58 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами.

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