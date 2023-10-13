Гравець Шахтаря, який зник після матчу з Антверпеном, перебрався до Росії, – джерело
Скандал з пропажею футболіста донецької команди набирає нових обертів.
Як повідомлялось раніше, молодіжна команда донецького Шахтаря після виїзного матчу з Антверпеном (2:1) в рамках 2-го туру Юнацької ліги УЄФА не змогла у повному складі покинути Бельгію. Півзахисник Олександр Роспутько не прибув до аеропорту – там була знайдена лише його форма. Гравець повністю зник з радарів – не виходить на зв'язок, а також "зачистив" свої соцмережі.
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За інформацією Брутального футболу, 19-річний хавбек перебрався до Російської Федерації і нині перебуває на території країни-окупанта.
Нагадаємо, Роспутько – вихованець Шахтаря. За повідомленням ЗМІ, нещодавно він уклав з "гірниками" новий п'ятирічний контракт.
До слова, матч проти Антверпена Роспутько провів без замін, допомігши команді здобути перемогу.
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