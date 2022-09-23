Несподіванки не вийшло, адже 25-річний футболіст ще вночі з'явився у заявці донеччан на офіційному сайті УПЛ. Назарина підписав контракт на 5 сезонів, повідомляє прес-служба Шахтаря.

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Зауважимо, що до 17 років Єгор займався у системі Динамо, але згодом перебрався у Дніпро, де й зробив перші кроки у професіональній кар'єрі. Також Назарина встиг пограти за бельгійський Антверпен та львівські Карпати.

До луганців приєднався влітку 2020-го. За два роки Назарина встиг стати лідером команди, що підтверджує статус капітана. У складі Зорі Єгор провів 59 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

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