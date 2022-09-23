Захисник Шахтаря Ігор Кирюханцев продовжить кар'єру в Зорі, повідомляє офіційний сайт команди.

Зоря оголосила про підписання екс-хавбека збірної України з досвідом виступів у Серії А

Про терміни та деталі угоди не повідомляють. Трансфермаркт повідомляє про перехід правого захисника, який також може зіграти на фланзі півзахисту, в статусі вільного агента.

Нагадаємо, 26-річний Кирюханцев – вихованець Шахтаря, де й розпочав виступи на професіональному рівні. У сезоні 2014/15 став разом із "гірниками" фіналістом Юнацької Ліги УЄФА, виходячи в основі.

Влітку 2017-го на правах оренди перейшов у Маріуполь (81 матч, 3 голи і 7 асистів). У минулому сезоні виступав за Олександрію (по 2 забиті м'ячі та гольові паси за 11 поєдинків). Пограв практично за всі збірні України (U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21). Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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