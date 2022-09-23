Неожиданности не получилось, ведь 25-летний футболист еще ночью появился в заявке дончан на официальном сайте УПЛ. Назарина подписал контракт на 5 сезонов, сообщает пресс-служба Шахтера.

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Заметим, что до 17 лет Егор занимался в системе Динамо, но впоследствии перебрался в Днепр, где и сделал первые шаги в профессиональной карьере. Также Назарина успел поиграть за бельгийский Антверпен и львовские Карпаты.

К луганчанам присоединился летом 2020-го. За два года Назарина успел стать лидером команды, что подтверждает статус капитана. В составе Зари Егор провел 59 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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