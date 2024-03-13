Шахтар знайшов дуже гідного суперника для контрольного матчу під час міжнародної паузи.

"Гірники" офіційно підтвердили спаринг з львівськими Карпатами. Гра відбудеться 15 березня на стадіоні Україна та розпочнеться о 14:00. Зрозуміло, що у матчі не візьмуть участь збірники, які роз'їдуться допомагати своїм країнам.

Карпати підтвердили трансфери гравця Шахтаря та легіонера Полісся – їх анонсував Маркевич

Команди є лідерами своїх дивізіонів. Шахтар впевнено розпочав другу частину сезону і вирвався на вершину УПЛ. Карпати перший офіційний матч року проведуть орієнтовно 23 березня проти Полтави. "Леви" виглядають однозначними фаворитами групи підвищення Першої ліги, де вже мають чималий запас.

Безкоштовна трансляція товариського матчу буде доступна на YouTube-каналах Шахтаря і Карпат.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію