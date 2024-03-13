Шахтер нашел очень достойного соперника для контрольного матча во время международной паузы.

"Горняки" официально подтвердили спарринг с львовскими Карпатами. Игра состоится 15 марта на стадионе Украина и начнется в 14:00. Понятно, что в матче не примут участие сборники, которые разъедутся помогать своим странам.

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Команды являются лидерами своих дивизионов. Шахтер уверенно начал вторую часть сезона и вырвался на вершину УПЛ. Карпаты первый официальный матч года проведут ориентировочно 23 марта против Полтавы. "Львы" выглядят однозначными фаворитами группы повышения Первой лиги, где уже имеют немалый запас.

Бесплатная трансляция товарищеского матча будет доступна на YouTube-каналах Шахтера і Карпат.

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