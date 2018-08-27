Шахтар під час матчу з Маріуполем пригостить дітей солодощами та розіграє Xbox

Шахтар у матчі з Маріуполем розіграє Xbox та пригостить дітей солодкою ватою, морозивом та вафлями.

1 вересня в День знань Шахтар готує для дітлахів розважальну програму на ОСК Металіст, що стане яскравим завершенням літніх канікул.

Арсенал-Київ заманює глядачів на матч проти Чорноморця приправою

Біля входу на стадіон хлопчики та дівчатка з квитками в сектори 20-29 отримають талони. Їх можна обміняти на безкоштовні вафлі, солодку вату і морозиво.

Ракицький привітав жителів Донецька з днем міста, проігнорувавши День Незалежності України

Також на офіційних сторінках клубу в соціальних мережах відбудеться вікторина для школярів. Усі, хто дасть правильні відповіді, братимуть участь у розіграші приставки Xbox, повідомляє офіційна сторінка ФК Шахтар в Фейсбук.

Нагадаємо, матч 7 туру УПЛ Шахтар – Маріуполь відбудеться 1 вересня. Початок гри о 19:30.