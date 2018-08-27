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Шахтар під час матчу з Маріуполем пригостить дітей солодощами та розіграє Xbox

19:37 60 Читать на русском
Шахтар під час матчу з Маріуполем пригостить дітей солодощами та розіграє Xbox
ФК Шахтар

Шахтар у матчі з Маріуполем розіграє Xbox та пригостить дітей солодкою ватою, морозивом та вафлями.

1 вересня в День знань Шахтар готує для дітлахів розважальну програму на ОСК Металіст, що стане яскравим завершенням літніх канікул.

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Біля входу на стадіон хлопчики та дівчатка з квитками в сектори 20-29 отримають талони. Їх можна обміняти на безкоштовні вафлі, солодку вату і морозиво.

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Також на офіційних сторінках клубу в соціальних мережах відбудеться вікторина для школярів. Усі, хто дасть правильні відповіді, братимуть участь у розіграші приставки Xbox, повідомляє офіційна сторінка ФК Шахтар в Фейсбук.

Нагадаємо, матч 7 туру УПЛ Шахтар – Маріуполь відбудеться 1 вересня. Початок гри о 19:30.

Україна7 тур

Шахтар - Маріуполь: Субота 01 вересня 2018

Шахтар
до матчу
4
дн
:
22
год
:
29
хв
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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