Шахтар під час матчу з Маріуполем пригостить дітей солодощами та розіграє Xbox

Шахтар у матчі з Маріуполем розіграє Xbox та пригостить дітей солодкою ватою, морозивом та вафлями.
1 вересня в День знань Шахтар готує для дітлахів розважальну програму на ОСК Металіст, що стане яскравим завершенням літніх канікул.
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Біля входу на стадіон хлопчики та дівчатка з квитками в сектори 20-29 отримають талони. Їх можна обміняти на безкоштовні вафлі, солодку вату і морозиво.
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Також на офіційних сторінках клубу в соціальних мережах відбудеться вікторина для школярів. Усі, хто дасть правильні відповіді, братимуть участь у розіграші приставки Xbox, повідомляє офіційна сторінка ФК Шахтар в Фейсбук.
Нагадаємо, матч 7 туру УПЛ Шахтар – Маріуполь відбудеться 1 вересня. Початок гри о 19:30.