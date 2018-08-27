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Шахтер во время матча с Мариуполем угостит детей сладостями и разыграет Xbox

19:37 16 Читати українською
Шахтер во время матча с Мариуполем угостит детей сладостями и разыграет Xbox
ФК Шахтер

Шахтер в матче с Мариуполем разыграет Xbox и угостит детей сладкой ватой, мороженым и вафлями.

1 сентября в День знаний Шахтер готовит для детей развлекательную программу на ОСК Металлист, которая станет ярким завершением летних каникул.

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У входа на стадион мальчики и девочки с билетами в сектора 20-29 получат талоны. Их можно обменять на бесплатные вафли, сладкую вату и мороженое.

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Также на официальных страницах клуба в социальных сетях состоится викторина для школьников. Все, кто даст правильные ответы, будут участвовать в розыгрыше приставки Xbox, сообщает официальная страница ФК Шахтер в Фейсбук.

Напомним, матч 7 тура УПЛ Шахтер – Мариуполь состоится 1 сентября. Начало игры в 19:30.

Украина7 тур

Шахтер - Мариуполь: Суббота 01 сентября 2018

Шахтер
до матча
4
дн
:
23
час
:
30
мин
Мариуполь
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