Ракицький привітав жителів Донецька з днем міста, проігнорувавши День Незалежності України

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький привітав жителів Донецька з днем міста.

"Наш день. З днем народження, моє рідне місто. З днем шахтаря, хоробрі серця. Нехай завжди цвіте троянда на моїй землі, нехай кожен гірник повернеться додому.

Миру нам і швидкого повернення туди, де заллє сонце вулиці мого міста. Місто, яке не спить і дихає надією", – написав Ракицький на своїй сторінці в Інстаграм.

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24 серпня, на День Незалежності України, привітань від Ярослава Ракицького помічено не було.

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Нагадаємо, захисник Шахтаря та збірної України відомий також тим, що не співає гімн України перед матчами.