toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - РБ ЛЕЙПЦИГ ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Ракицький привітав жителів Донецька з днем міста, проігнорувавши День Незалежності України

19:00 1857 Читать на русском
Ракицький привітав жителів Донецька з днем міста, проігнорувавши День Незалежності України
Ярослав Ракицький / Фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький привітав жителів Донецька з днем міста.

"Наш день. З днем народження, моє рідне місто. З днем шахтаря, хоробрі серця. Нехай завжди цвіте троянда на моїй землі, нехай кожен гірник повернеться додому.

Миру нам і швидкого повернення туди, де заллє сонце вулиці мого міста. Місто, яке не спить і дихає надією", – написав Ракицький на своїй сторінці в Інстаграм.

Фонсека, Раванеллі, Кендзьора та інші іноземці з УПЛ заговорили українською на честь Дня Незалежності

24 серпня, на День Незалежності України, привітань від Ярослава Ракицького помічено не було.

Пятов: Я й зараз допомагаю пораненим бійцям, а Шахтар далі поганий, що б ми не робили

Нагадаємо, захисник Шахтаря та збірної України відомий також тим, що не співає гімн України перед матчами.

Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зінченко може перейти в Атлетіко
    Іспанія — 19:241116 Зінченко може перейти в Атлетіко
30
хв
Севілья
21:15
Вільяреал
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук