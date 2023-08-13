Нещодавно донецький Шахтар продав у Бенфіку голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Воротар підписав контракт на 5 сезонів – до літа 2028 року.

Трубін покинув Шахтар – Бенфіка оголосила фінансові умови трансферу, 100 мільйонів клаусули

Раніше повідомлялось, що Бенфіка заплатила Шахтарю 10 млн євро. Ще 1 мільйон передбачений у вигляді потенційних бонусів. "Гірники" також отримають 40% від подальшого продажу голкіпера.

Проте за повідомленням ТаТоТаке, інформація про 40% донецького клубу від наступного трансферу є не зовсім точною. Крім суми в 10 мільйонів євро (+1 млн можливими бонусами, Шахтар отримає ще 30% від прибутку Бенфіки (тобто все, що більше 10 млн) у випадку подальшого продажу Трубіна. Наприклад, якщо Анатолій піде в наступний клуб за 20 мільйонів, Шахтар отримає не 8, а тільки 3,3 млн євро.

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження. У підсумку, 22-річний Трубін опинився у Бенфіці, а Шахтар зумів заробити.

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