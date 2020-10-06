Збірна України все ж зберігає надію на допомогу гравців Шахтаря у топ-матчах Ліги націй.

"Довиклик інших гравців на матч з Францією не планується. У збірній сподіваються, що гравці Шахтаря приєднаються до команди, якщо друге тестування покаже негативний результат.

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Ніхто не очікував, що збірна опиниться в такій ситуації, позбувшись групи основних футболістів. Головний тренер і футболісти підтримують зв'язок з "гірниками". Всі переживають за їхнє самопочуття", – заявив журналіст Віталій Плецан у ефірі програми "Залишайся з Футболом".

Нагадаємо, Андрій Пятов і Тарас Степаненко здали позитивні тести на коронавірус, тому Шахтар не ризикнув відпускати своїх гравців до табору збірної. Сьогодні повинні з'явитися результати повторної перевірки всієї донецької команди.

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