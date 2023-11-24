Клубний музей "гірників" поповнить особливий артефакт. Перед матчем 15 туру УПЛ проти Полісся Шахтар отримав подарунок від воїна ЗСУ.

Віктор Жарук (в центрі) з врятованим стягом Шахтаря / ФК Шахтар

Перед стартом матчу 15-го туру УПЛ між Шахтарем та Поліссям відбулась непересічна подія. Головний сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Віктор Жарук передав донецькій команді прапор клубу, врятований з Авдіївського коксохімічного заводу.

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Воїн ЗСУ сфотографувався зі стягом та командою і здійснив перший символічний удар по м'ячу.

Нагадаємо, 7 листопада мобільна група СтратКому ЗСУ працювала на території Авдіївського коксохімічного заводу, де тривають безперервні бої. Жарук помітив у зруйнованій будівлі адміністрації АКХЗ прапор Шахтаря і ризикуючи життям здійснив справжню спецоперацію задля порятунку клубного знамена.

До слова, поєдинок між Шахтарем та Поліссям завершився безгольовою нічиєю.

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