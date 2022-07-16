Нападник Шахтаря Лассіна Траоре залишився у клубі та повернувся до тренувань.

Траоре приєднався до Шахтаря на зборах у Нідерландах, повідомляє офіційний твіттер клубу. Нападника тепло зустріли одноклубники та новий головний тренер команди Ігор Йовічевіч.

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Цікаво, що Лассіна залишився єдиним легіонером у розташуванні клубу – всі інші вирішили скористатись правилом ФІФА та покинули "гірників" на правах оренди.

Додамо, що буркінієць перебрався до Шахтаря влітку 2021 року за 10 млн євро, але наприкінці вересня він серйозно травмувався, через що не грав до кінця сезону. Траоре встиг зіграти у 14 матчах, в яких відзначився 9 голами.

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