Максим Чех і Владислав Вакула приєдналися до команди Ігора Йовічевіча на зборах, інформує офіційний сайт "гірників".

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Центрхав Чех був у складі збірної України U-20 на переможному чемпіонаті світу. Останні 3 роки хавбек відбігав за Маріуполь – 60 матчів, один гол. Вакула належить Шахтарю з 2019-го, але поки форвард більше "відзначався" за межами поля. Його вигнала Десна через кілька тижнів після узгодження оренди, а Маріуполь передумав повертати нападника після скандалу з п'яною ДТП. Взимку Вакулу віддали в оренду Поліссю, але він не встиг провести жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, наразі на контракті з Шахтарем залишається єдиний легіонер – нападник Лассіна Траоре.

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