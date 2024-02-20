Майбутнє Дмитра Чигринського в Шахтарі під великим питанням – схоже, що донеччани не розраховують на ветерана.

На сайті Шахтаря у розділі гравців тепер не знайти Дмитра Чигринського – схоже, що профіль ветерана прибрали з веб-сторінки.

Шахтар і Оболонь визначились щодо вболівальників на домашніх матчах – раніше "гірники" скаржились на "польові умови"

Найцікавіше, що на офіційному сайті УПЛ Чигринський все ще залишається у заявці Шахтаря. Також не повідомлялось про відхід Дмитра з донецького клубу. Контракт ветерана з "гірниками" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Чигринський втретє став гравцем Шахтаря у серпні 2023 року. 37-річний захисник зіграв у 4 матчах, результативними діями не відзначався.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь