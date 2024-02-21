– Витя был у меня до 2019-го, пока в сентябре того же года он не ушел в Шахтер. В 2019-м мы играли стыки за выход в финал ДЮФЛ с Шахтером. Вот именно там его и заметили.

Хотя нет, его даже чуть раньше привлекали. Он еще зимой 2019-го ездил на какой-то турнир с Шахтером, но потом вернулся, доиграл с нами ДЮФЛ и уже потом он полноценно перешел туда.

– У вас среди воспитанников есть Андрей Русол, который длительное время работает в днепровском футболе. Был ли интерес из Днепра к Цуканову?

– Да, среди моих воспитанников есть Андрей Русол и Игорь Бажан – это те, кто играли на самом высоком уровне. Днепр действительно им интересовался, но что-то там не срослось. Был такой разговор, что его хотят пригласить, но в какой-то момент там что-то затормозилось.

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Я вот разговаривал с Сергеем Ивановичем Собецким (экс-игрок Днепра и селекционер клуба, – прим. автора), вспоминал эту ситуацию, то он говорит: "Я его предлагал, а мне отвечали: "Мы посмотрим, мы посмотрим". Но они не успели посмотреть, потому что Шахтер перехватил. Но когда выбор был между Днепром и Шахтером, то бесспорно – Шахтер.

– Шахтер, потому что с детства болел именно за них?

– Если бы не было того предложения от Шахтера, то рано или поздно Днепр вышел бы на него, и Цуканов оказался бы там. Но так, он за Шахтер болел. Они у меня все болели за какие-то команды, но Витя очень сильно поддерживал именно Шахтер, – рассказал Даренко в интервью Українському футболу.

Напомним, 18-летний Цуканов получил регулярную практику на турецких сборах Шахтера и с 3 голами стал лучшим бомбардиром команды.

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