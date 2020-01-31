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Шахтар оприлюднив список усіх спаринг-партнерів на другому зборі

14:27 297 Читать на русском
Шахтар оприлюднив список усіх спаринг-партнерів на другому зборі
Тренування Шахтаря / Сайт клубу

Донецький Шахтар визначився зі списком суперників на другому етапі зборів у Туреччині.

Чинні чемпіони України планують чотири контрольні поєдинки, інформує офіційний сайт "гірників".

Динамо більше, ніж Шахтар – УПЛ оприлюднила повний список матчів, на яких буде застосований VAR

5 лютого, 10:30. Шахтар – Македонія ГП (Північна Македонія)

5 лютого, 16:00. Шахтар – Сеннерюск (Данія)

8 лютого, 16:00. Шахтар – Олімпія (Словенія)

9 лютого, 09:00. Шахтар – Вентспілс (Латвія)

Шахтар прилетить у Туреччину 2 лютого. На першому етапі зборів команда Луїша Каштру провела чотири спаринги – дві перемоги, одна нічия і одна поразка.

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