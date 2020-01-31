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Шахтер обнародовал список спарринг-партнеров на втором сборе

14:27 138 Читати українською
Шахтер обнародовал список спарринг-партнеров на втором сборе
Тренировка Шахтера / Сайт клуба

Донецкий Шахтер определился со списком соперников на втором этапе сборов в Турции.

Действующие чемпионы Украины планируют четыре контрольных поединка, информирует официальный сайт "горняков".

Динамо больше, чем Шахтер – УПЛ огласила полный список матчей, на которых будет использован VAR

5 февраля, 10:30. Шахтер – Македония ГП (Северная Македония)

5 февраля, 16:00. Шахтер – Сеннерюск (Дания)

8 февраля, 16:00. Шахтер – Олимпия (Словения)

9 февраля, 09:00. Шахтер – Вентспилс (Латвия)

Шахтер прилетит в Турцию 2 февраля. На первом этапе сборов команда Луиша Каштру провела четыре спарринга – две победы, одна ничья и одно поражение.

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