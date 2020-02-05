Шахтар втратив перемогу над Сеннерюском – Пятов не став героєм, ефектних рішень Тайсона виявилося мало

Донецька команда розписала нічию з Сеннерюском (2:2) на другому тренувальному зборі. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Сеннерюск – 2:2

Голи: Тайсон, 54, Коваленко, 61 – Кривцов, 28 (аг), Крістіансен, 88

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Марлос, Коваленко (Коноплянка, 70), Патрік, Тайсон – Мораєс.

Шахтар на сьогодні запланував два спаринги. Зранку чемпіон України експериментальним складом здолав Македонію ГП, а по обіді зустрічався з Сеннерюском. Проти данців Луїш Каштру виставив близький до оптимального старт – схема 4-1-4-1 з Марлосом і Тайсоном на флангах. Українець у ворожому таборі – Артем Довбик – пропустив зустріч через пошкодження.

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На початку зустрічі в Шахтаря виникли серйозні проблеми з обороною. Вже до середини першого тайму суперники створили 4 хороші гольові моменти. Якобсен у штрафному майданчику прибрав на замаху Кривцова, але його простріл партнери нормально не замкнули. Незабаром на фланзі данці аналогічно "прокотили" Ісмаїлі – м'яч після рикошету потрапив до Абсалонсена, а той з двох метрів промахнувся по порожніх воротах.

Тайсон залишився на власній половині страхувати команду під час подачі кутового та грубо помилився, спровокувавши вихід Хассана сам на сам з Пятовим. Голкіпер вчасно скоротив кут обстрілу та врятував команду. Сеннерюск прорвався тепер вже правим півфлангом "гірників" – заблокувати простріл Абсалонсена не вдалося, однак Альбек пробив над поперечиною.

На 29-й хвилині Сеннерюск все ж досяг свого. Данці подали на ближню стійку, де Кривцов виграв повітря та зрізав м'яч у власні ворота. Шахтар у відповідь на це оперативно не створив жодного стовідсоткового шансу. Контроль донеччан на чужій половині не трансформувався в моменти – суперник грамотно оборонявся.

До перерви можна пригадати хіба що поганий удар Ісмаїлі зі стандарту, заблоковану спробу Мораєса та два вривання Марлоса. Вся гострота в Шахтаря виникала за ініціативи натуралізованого українця, який бродив всім фронтом атаки. На жаль, навіть він не міг бодай пробити у площину.

У другому таймі Шахтар продовжив більше володіти м'ячем і вже доводив атаки до логічного завершення. На авансцену вийшов Тайсон. Спершу колишній капітан сильно пробив після пасу Марлоса – сфера розминулася з воротами. А потім зрівняв рахунок завдяки награній комбінації зі стандарту. Патрік акуратно покотив на лінію штрафного майданчика, звідки Тайсон прицільно поклав м'яч у кут.

Сеннерюск ще раз вибіг у перспективну контратаку. "Гірники" знову провалилися, але Пятов проявив геройство: зреагував на удар впритул після прострілу, потягнув у ближньому куті добивання та добре зіграв на виході при подачі кутового. Шахтар відбився та повернувся до комбінацій у фінальній третині поля.

На 60-й хвилині українська команда організувала другу результативну атаку. Тайсон виклав класний розрізний пас в штрафний на Мораєса. Форвард прокинув м'яч повз голкіпера, змусивши того сфолити – пенальті. Коваленко зразково виконав 11-метровий – розвів м'яч і воротаря по різних кутах. А через 10 хвилин Віктор поступився місцем на полі Коноплянці.

Шахтар по перерві рідше пропускав небезпечні контрвипади, проте Сеннерюск все одно зумів кілька разів прорватися. Удар Хассана "гірники" заблокували, а вихід Якобсена сам на сам нейтралізував Пятов. Донеччани могли закріпити перевагу, коли Тайсон вирізав ще один геніальний пас у карну зону, однак Ісмаїлі з вигідної позиції незграбно пробив повз дальній кут.

Наприкінці зустрічі підопічні Луїша Каштру втратили перемогу. Крістіансен знайшов момент для удару перед штрафним майданчиком, а Пятов дивом не зреагував, нівелювавши свої попередні подвиги. Через хвилину Андрій ледь не помилився вдруге – якось незграбно парирував дальній постріл Ескенсена. Фінальний свисток зафіксував нічию – 2:2.

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