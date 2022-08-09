Первым соперником Шахтера станет Аль-Адала из Саудовской Аравии. Начало игры – 10 августа в 12:00 по Киеву. В тот же день подопечные Йовичевича сыграют против словенского Домжале (7 место в чемпионате по итогам прошлого сезона). Эта игра начнется в 20:00, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Оба матча будут сыграны в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace. Деньги от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Поединки Шахтер – Аль-Адала и Шахтер – Домжале покажет канал Xsport, а также YouTube-канал "горняков".

Напомним, Шахтер под руководством Йовичевича еще не побеждал – ничьи с Фортуной (3:3) и Утрехтом (2:2), поражение от Аякса (1:3) и Ромы (0:5). Официальный старт сезона УПЛ 2022/23 запланирован на 23 августа.

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