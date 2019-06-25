toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар оголосив про відхід Кривенцова з посади наставника молодіжної команди

14:06 109 Читать на русском
Шахтар оголосив про відхід Кривенцова з посади наставника молодіжної команди
Валерій Кривенцов / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря U-21 Валерій Кривенцов завершив роботу з командою.

Шахтар подякував Кривенцову за роботу та побажав усіхів у подальшій кар'єрі, повідомляє прес-служба "гірників".

Маріуполь близький до підписання трьох чемпіонів світу у складі збірної України U-20

У 2015 році Шахтар U19 під керівництвом Кривенцова дійшов до фіналу Юнацької ліги УЄФА і здобув золото у внутрішній першості. З 2016-го фахівець очолював молодіжний склад, який в сезоні-2017/18 став чемпіоном України.

Нагадаємо, Кривенцов провів за Шахтар 10 сезонів у статусі гравця, був капітаном команди і тричі завойовував Кубок України. Завершивши кар'єру в 2006 році, став тренером Академії донеччан.

Топ-6 зірок Кубка світу U-20, на яких Динамо і Шахтар повинні звернути увагу

blog_ava
Перес тепло обійняв Шевченка та його сина перед матчем легенд Реал – Челсі
13:39
2190
Теги
Головне Шахтар Шахтар Валерій Кривенцов Шахтар U-21 Шахтар U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Визначилися усі учасники плей-офф Копа Амеріка-2019
    Світ — 09:115094 Визначилися усі учасники плей-офф Копа Амеріка-2019
2
дн
:
12
год
:
34
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук