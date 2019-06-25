Шахтар оголосив про відхід Кривенцова з посади наставника молодіжної команди

Головний тренер Шахтаря U-21 Валерій Кривенцов завершив роботу з командою.

Шахтар подякував Кривенцову за роботу та побажав усіхів у подальшій кар'єрі, повідомляє прес-служба "гірників".

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У 2015 році Шахтар U19 під керівництвом Кривенцова дійшов до фіналу Юнацької ліги УЄФА і здобув золото у внутрішній першості. З 2016-го фахівець очолював молодіжний склад, який в сезоні-2017/18 став чемпіоном України.

Нагадаємо, Кривенцов провів за Шахтар 10 сезонів у статусі гравця, був капітаном команди і тричі завойовував Кубок України. Завершивши кар'єру в 2006 році, став тренером Академії донеччан.

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