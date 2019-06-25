toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер объявил об уходе Кривенцова с поста наставника молодежной команды

14:06 59 Читати українською
Шахтер объявил об уходе Кривенцова с поста наставника молодежной команды
Валерий Кривенцов / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера U-21 Валерий Кривенцов завершил работу с командой.

Шахтер поблагодарил Кривенцова за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере, сообщает пресс-служба "горняков".

Мариуполь близок к подписанию трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20

В 2015 году Шахтер U-19 под руководством Кривенцова дошел до финала Юношеской лиги УЕФА и завоевал золото во внутреннем первенстве. С 2016-го специалист возглавлял молодежный состав, который в сезоне-2017/18 стал чемпионом Украины.

Напомним, Кривенцов провел за Шахтер 10 сезонов в статусе игрока, был капитаном команды и трижды завоевывал Кубок Украины. Завершив карьеру в 2006 году, стал тренером Академии дончан.

Топ-6 зірок Кубка світу U-20, на яких Динамо і Шахтар повинні звернути увагу

blog_ava
Определились все полуфиналисты Евро-2019 U-21
00:30
989
Теги
Главное Шахтер Шахтер Валерий Кривенцов Шахтер U-21 Шахтер U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Определились все участники плей-офф Копа Америка-2019
    Світ — 09:11681 Определились все участники плей-офф Копа Америка-2019
2
дн
:
12
час
:
42
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук