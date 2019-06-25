Шахтер объявил об уходе Кривенцова с поста наставника молодежной команды

Главный тренер Шахтера U-21 Валерий Кривенцов завершил работу с командой.

Шахтер поблагодарил Кривенцова за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере, сообщает пресс-служба "горняков".

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В 2015 году Шахтер U-19 под руководством Кривенцова дошел до финала Юношеской лиги УЕФА и завоевал золото во внутреннем первенстве. С 2016-го специалист возглавлял молодежный состав, который в сезоне-2017/18 стал чемпионом Украины.

Напомним, Кривенцов провел за Шахтер 10 сезонов в статусе игрока, был капитаном команды и трижды завоевывал Кубок Украины. Завершив карьеру в 2006 году, стал тренером Академии дончан.

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