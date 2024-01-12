Одразу два українські клуби потрапили у топ-100 найприбутковіших академій футбольних клубів у світі за версією CIES.

Вихованець Динамо офіційно залишився без клубу в Європі

Донецький Шахтар посів у рейтингу 43 сходинку з доходом у 130 млн євро, а київське Динамо окупувало 70-й щабель (82 мільйони). У дослідженні враховувалися доходи за останні 10 років, які клубам принесли футболісти, що провели в клубних академіях щонайменше три роки.

Цікаво, що "гірники" обігнали в рейтингу велику кількість відомих європейських клубів. Наприклад, Баварію (118 млн) та Ювентус (94 млн). "Біло-сині" ж обійшли такі кузні кадрів як Мілан (77 млн) та РБ Лейпциг (55 млн).

Топ-10 рейтингу найприбутковіших академій виглядає наступним чином:

1. Бенфіка – 516 млн євро

2. Аякс – 376 млн євро

3. Ліон – 370 млн євро

4. Реал Мадрид – 364 млн євро

5. Челсі – 347 млн євро

6. Монако – 325 млн євро

7. Спортінг – 306 млн євро

8. Тоттенхем – 256 млн євро

9. Манчестер Сіті – 256 млн євро

10. Аталанта – 250 млн євро

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