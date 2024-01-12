Шахтар і Динамо потрапили до рейтингу найприбутковіших академій світу – українські гранди обійшли топ-клуби Європи
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory провів цікаве дослідження.
Одразу два українські клуби потрапили у топ-100 найприбутковіших академій футбольних клубів у світі за версією CIES.
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Донецький Шахтар посів у рейтингу 43 сходинку з доходом у 130 млн євро, а київське Динамо окупувало 70-й щабель (82 мільйони). У дослідженні враховувалися доходи за останні 10 років, які клубам принесли футболісти, що провели в клубних академіях щонайменше три роки.
Цікаво, що "гірники" обігнали в рейтингу велику кількість відомих європейських клубів. Наприклад, Баварію (118 млн) та Ювентус (94 млн). "Біло-сині" ж обійшли такі кузні кадрів як Мілан (77 млн) та РБ Лейпциг (55 млн).
Топ-10 рейтингу найприбутковіших академій виглядає наступним чином:
1. Бенфіка – 516 млн євро
2. Аякс – 376 млн євро
3. Ліон – 370 млн євро
4. Реал Мадрид – 364 млн євро
5. Челсі – 347 млн євро
6. Монако – 325 млн євро
7. Спортінг – 306 млн євро
8. Тоттенхем – 256 млн євро
9. Манчестер Сіті – 256 млн євро
10. Аталанта – 250 млн євро
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