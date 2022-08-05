Центральний оборонець "гірників" Марлон змінив клубну прописку. Бразилець знову виступатиме в Італії.

26-річний центрбек став гравцем Монци. Контракт із новачком Серії А розрахований до кінця сезону, інформує пресслужба клубу. Йдеться про оренду без пункту обов'язкового викупу.

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Шахтар придбав Марлона у Сассуоло минулого літа за 12 мільйонів євро, але той одразу став лідером оборони – 22 матчі до вимушеного завершення сезон. Після повномасштабного вторгнення Росії бразилець волів покинути "гірників". Серед претендентів на нього також називали Фіорентину, ПСВ і Трабзонспор.

Окрім італійського та українського клубів, Марлон встиг пограти за Барселону (3 поєдинки у першій команді), бразильський Флуміненсе та французьку Ніццу.

До слова, новим клубом оборонця керують легенди Мілана – Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі. Монца проводить агресивну трансферну кампанію – підписала Раноккію, Краньйо, Карбоні, Сенсі та Пессіну.

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