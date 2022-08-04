Бразильський захисник Ісмаїлі став гравцем Лілля, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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32-річний екс-оборонець Шахтаря перейшов до табору "догів" у статусі вільного агента, підписавши з ними контракт терміном на один рік. Цікаво, що головним претендентом на бразильця називали Інтернасьйонал. Тепер гравець знову працюватиме під керівництвом свого колишнього тренера – напередодні Лілль очолив екс-коуч донеччан Паулу Фонсека.

Нагадаємо, Ісмаїлі виступав за Шахтар з 2013 року (перейшовши до "гірників" з Браги за 4 млн євро). За цей час встиг награти 228 матчів у помаранчевій футболці, забити 16 м'ячів, віддати 42 результативні передачі та завоювати аж 16 трофеїв – 6 чемпіонств, по 5 Кубків і Суперкубків України.

Дебютувати за нову команду Ісміїлі зможе вже у неділю – у стартовому матчі нового сезону Ліги 1 Лілль вдома прийматиме Осер.

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