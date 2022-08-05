Центральный защитник "горняков" Марлон сменил клубную прописку. Бразилец снова будет выступать в Италии.

26-летний центрбэк стал игроком Монцы. Контракт с новичком Серии А рассчитан до конца сезона, сообщает пресс- служба клуба . Речь идет об аренде без пункта обязательного выкупа.

Исмаили неожиданно присоединился к Лиллю – экс-звезда Шахтера снова будет работать с Фонсекой

Шахтер приобрел Марлона у Сассуоло прошлым летом за 12 млн евро, но тот сразу стал лидером обороны – 22 матча до вынужденного завершения сезона. После полномасштабного вторжения России бразилец предпочел покинуть "горняков". Среди претендентов на него также называли Фиорентину, ПСВ и Трабзонспор.

Кроме итальянского и украинского клубов Марлон успел поиграть за Барселону (3 поединка в первой команде), бразильский Флуминенсе и французскую Ниццу.

К слову, новым клубом защитника руководят легенды Милана – Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони. Монца проводит агрессивную трансферную кампанию – подписала Раноккию, Краньо, Карбони, Сенси и Пессину.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?