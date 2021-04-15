"Оранжево-черные" рассматривают вопрос о замене травяного покрытия на самой большой арене Украины сразу после завершения текущего сезона.

Недавно появилась информация, что на Олимпийском планируют менять газон, из-за чего арена не сможет принять товарищеский матч сборной Украины перед Евро-2020. Директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько подтвердил, что такие планы у "оранжево-черных" действительно есть.

"Газон в целом улучшает свои кондиции, скажем так. Мы для этого делаем все возможное. Наши агрономы совместно с агрономами НСК Олимпийский проводят и уже провели ряд стандартных мероприятий. Те, которые провели месяц назад, сейчас дают о себе знать – семена прорастают. Внесенные комплексные удобрения тоже дают свой результат.

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Визуально газон становится лучше, но все понимают, что он имеет определенную планку, определенный потолок, выше которого не может прыгнуть. Он не может проявить все свои характеристики, поскольку есть ряд существенных недостатков.

Мы по-прежнему настроены сделать полную реконструкцию газона – систему усиления, замену на гибридный, усиленный газон. Это будет сразу после последних матчей на НСК в мае", – рассказал Гунько в эфире Shakhtar News.

Напомним, уже 17 апреля на НСК Олимпийский пройдет матч Динамо – Шахтер. Начало в 19:30. Как известно, украинские гранды делят наибольшую арену Украины и проводят там свои домашние поединки в текущем сезоне.

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