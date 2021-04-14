Довгоочікувана битва між грандами українського футболу пройде за зачиненими дверима.

Як відомо, вже в суботу, 17 квітня, Шахтар на НСК Олімпійський в рамках 22-го туру УПЛ прийматиме Динамо. Найзапекліше протистояння українського футболу, на жаль, знову пройде без глядачів.

Шахтар – Динамо: Класичне обслуговуватиме Монзуль – суддівські призначення на 22-й тур УПЛ

Причина такого рішення – складна епідеміологічна ситуація у столиці. Як наслідок, суворі карантинні заходи продовжаться до 30 квітня, повідомив під час спеціального брифінгу мер Києва Віталій Кличко. Серед іншого, заборона діятиме і на проведення спортивних змагань з глядачами.

Нагадаємо, спочатку локдаун був запланований до 9 квітня, потім його продовжили ще на тиждень.

Динамо після 21-го туру впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок.

"Бачив людей, яких мачете розрізали на шматки": полон на Донбасі і шоколадні цукерки для сомалійських піратів