Один з трьох товариських поєдинків "синьо-жовтих", запланованих у столиці, відбудеться в іншому місті.

Як відомо, перед стартом чемпіонату Європи збірна України планує провести три спаринги у рамках підготовки до європейської першості.

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Суперниками команди Андрія Шевченка будуть: Бахрейн (23 травня), Північна Ірландія (3 червня) та Кіпр (7 червня). Всі три матчі пройдуть в Україні.

Як повідомив прес-аташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський під час засідання експерт-клубу Parimatch, Україна не зможе зіграти з Північною Ірландією у Києві. Причина доволі банальна – на НСК Олімпійський запланували зміну газону. Наразі розглядають три варіанти – Харків, Дніпро та Львів. Пріорітетне місто проведення матчу обиратимуть саме в такій послідовності.

Нагадаємо, збірна України потрапила на Євро-2020 до групи B, де її суперниками стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.

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