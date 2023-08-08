Шахтар офіційно підписав легіонера з Італії
10:44 - Читать на русском
Донецький клуб підсилився ще одним іноземцем. Новачком команди Патріка ван Леувена став Ібрагім Дабо.
Сенегальський півзахисник Ібрагім Дабо перейшов у Шахтар, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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18-річний вінгер з французьким паспортом вже внесений у заявку "гірників" на новий сезон за списком Б, який дозволяє реєструвати молодих футболістів, народжених у 2002 році чи пізніше.
Нагадаємо, останні п'ять років Дабо провів в академії італійської Парми. Раніше повідомлялось, що гравець тренувався з Шахтарем U-19 ще з травня, але трансфер не могли оформити через його вік.
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