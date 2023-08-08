Шахтер официально подписал легионера из Италии
10:50 - Читати українською
Донецкий клуб усилился еще одним иностранцем. Новичком команды Патрика ван Леувена стал Ибрагим Дабо.
Сенегальский полузащитник Ибрагим Дабо перешел в Шахтер, сообщает официальный сайт УПЛ.
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18-летний вингер с французским паспортом уже внесен в заявку "горняков" на новый сезон по списку Б, который позволяет регистрировать молодых футболистов, рожденных в 2002 году или позже.
Напомним, последние пять лет Дабо провел в академии итальянской Пармы. Ранее сообщалось, что игрок тренировался с Шахтером U-19 еще с мая, но трансфер не могли оформить из-за его возраста.
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