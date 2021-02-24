"Шахтар, вигравши перший матч у Тель-Авіві, має можливість грати по рахунку. Я впевнений, що і в матчі-відповіді "гірники" вийдуть з серйозним настроєм перемогти. Ніякої недооцінки або розслабленості не буде.

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Багато міг би говорити про Маккабі, але скажу наступне. Грають команди різного рівня як за фінансовим аспектом, так і за рівнем майстерності футболістів. Шахтар однозначно сильніший і він виграє з різницею у кілька голів.

Дуже важливо, яким буде подальше жеребкування. Порівняйте бюджети клубів і футболістів команд, це різні рівні. Я впевнений, що Шахтар сильніший. "Гірники" виграють, бажаю їм хорошого жеребу в наступному раунді", – відзначив Грозний у інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників в Ізраїлі Шахтар впевнено переміг (2:0), матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок о 19:55.

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