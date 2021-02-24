"Шахтер, выиграв первый матч в Тель-Авиве, имеет возможность играть по счету. Я уверен, что и в ответном матче "горняки" выйдут с серьезным настроем победить. Никакой недооценки или расслабленности не будет.

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Многие мог бы говорить о Маккаби, но скажу следующее. Играют команды разного уровня как по финансовому аспекту, так и по уровню мастерства футболистов. Шахтер однозначно сильнее и он выиграет с разницей в несколько голов.

Очень важно, какой будет дальнейшая жеребьевка. Сравните бюджеты клубов и футболистов команд, это разные уровни. Я уверен, что Шахтер сильнее. "Горняки" выиграют, желаю им хорошего жребия в следующем раунде", – отметил Грозный в интервью Sport.ua.

Напомним, в первой встрече этих соперников в Израиле Шахтер уверенно победил (2:0), ответный матч состоится 25 февраля, начало в 19:55.

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