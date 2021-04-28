"Алан Патрік у вівторок провів ударну сесію з тренером із фізпідготовки перед поверненням до загальної групи. Він отримав навантаження, мабуть, навіть більше, ніж ті хлопці, що тренувалися в загальній групі. Жодних негативних відчуттів у нього немає, і сьогодні Патрік тренувався в загальній групі.

Шахтар оголосив терміни відновлення Мораєса та Бондаря – форвард вже не зіграє в 2021-му, оборонцю пощастило більше

З тренером із фізпідготовки надалі займається Ісмаїлі. Йому також ввели фактори росту, а буквально днями провели PRP-терапію. Ще днів зо три потрібно, аби купірувати запальну реакцію, яку спричиняє терапія, але вже наступного тижня Ісма може повернутися до загальної групи.

Що ж до Коноплянки, то він продовжує реабілітаційні заходи. Травма у Євгена серйозна і вимагає довгої реабілітації, однак усе йде за планом", – цитує Попова офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar TV.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру