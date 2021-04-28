"Алан Патрик во вторник провел ударную сессию с тренером по физподготовке перед возвращением в общую группу. Он получил нагрузку, пожалуй, даже большую, чем те ребята, что тренировались в общей группе. Никаких негативных ощущений у него нет, и сегодня Патрик тренировался в обшей группе.

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С тренером по физподготовке продолжает заниматься Исмаили. Ему также ввели факторы роста, а буквально на днях провели PRP-терапию. Еще дня три нужно, чтобы купировать воспалительную реакцию, которую вызывает терапия, но уже на следующей неделе Исма может вернуться в общую группу.

Что касается Коноплянки, то он продолжает реабилитационные мероприятия. Травма у Жени серьезная и требует долгой реабилитации, но все идет по плану", – цитирует Попова официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar TV.

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