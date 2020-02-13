Шахтар обіграв Волинь, Маріуполь забив 9 голів латвійцям: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. У контрольних матчах 13 лютого серед представників УПЛ поступився лише Маріуполь.

Товариські матчі

Маріуполь – Валмієра – 9:0

Голи: Мишньов, 24, 84, Федорчук, 30 (п), Топалов, 50, 82, 87, Біблик, 65, 76, Полегенько, 79

Термаліца – Ворскла – 0:0

Шахтар – Волинь – 2:0

Голи: ?

Маріуполь – Локомотив Тб – 1:2

Голи: Ігнатенко, 2 – Сікарулідзе, 14, 27

Десна – Валмієра – 1:0

Гол: Гуцуляк, 61

Олімпік – Динамо Батумі – 1:0

Гол: Балашов, 20

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Шахтар провів напівсекретний спаринг з Волинню. "Гірники" так і не повідомили про склад команди та авторів забитих голів. Зате Волинь відзвітувала, що хоч і пропустила два "сухих" м'ячі, але дала гідний бій чинному чемпіону України.

Маріуполь провів дві гри за день. У першому матчі підопічні Олександра Бабича декласували латвійську Валмієру – 9:0, а пізніше поступилися Локомотиву з Тбілісі.

Відновив баланс для клубів УПЛ у матчах з представниками Грузії донецький Олімпік, який мінімально здолав Динамо Батумі. А от Ворскла та польська Термаліка голів не забивали.

Валмієра вдруге за день поступилася українській команді. Цього разу кривдником латвійців стала Десна. Чернігівці здобули перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Олексія Гуцуляка.

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