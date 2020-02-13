Вакула може покинути Шахтар – гравцем цікавиться клуб МЛС

Форвард Шахтаря Владислав Вакула отримав пропозицію продовжити кар'єру за океаном.

Вакула може продовжити кар'єру в одному з клубів МЛС, інформує FootballHub.

Вакула: Хочеться залишитися у Шахтарі

Повідомляється, що Шахтар отримав пропозицію щодо оренди 20-річного форварда терміном на рік з опцією викупу.

Додамо, що 20-річний нападник провів 15 матчів в УПЛ 2019/20 і відзначився 3 голами та одним асистом. Вакула став гравцем Шахтаря в серпні минулого року. Передбачалося, що його оренда в Маріуполі буде розрахована до кінця поточного сезону.

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